Oggi su Rai 2 il film “Alla ricerca di mia figlia”: la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, sabato 6 settembre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 21.20 va in onda “Alla ricerca di mia figlia”: la trama
Per il ciclo “Nel segno del giallo”, la rassegna che da più di trent’anni trasmette film di suspense e thriller, sabato 6 settembre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 21.20 va in onda “Alla ricerca di mia figlia”. Una studentessa universitaria scompare durante le vacanze di primavera a Miami. Sua madre comincia una ricerca disperata.
Aiutata da un barcaiolo locale, la donna si avventura verso le insidiose terre selvagge, affrontando pericoli imprevisti per cercare di risolvere il mistero della scomparsa della ragazza, in una corsa contro il tempo. “Alla ricerca di mia figlia” (Abducted in the Everglades – USA 2024), regia Damián Romay, con Tori Spelling, Nick Ballard, Tommi Rose, Joseph Cannon.