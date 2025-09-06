Mondiali volley femminile, Italia nella storia: batte il Brasile ed è in finale

Finale storica delle azzurre dell’Italvolley ai Mondiali in Thailandia: il punto decisivo. Emozionante partita delle ragazze di Julio Velasco che battono il Brasile e domani affronteranno la Turchia

E’ una Italia da sogno. Vittoria 3-2 al tiebreak contro il Brasile e finale dei Mondiali di pallavolo conquistata dalle ragazze azzurre di Julio Velasco, che domani si giocheranno il titolo contro la Turchia.

E’ stato un successo al cardiopalma, una rimonta entusiasmante che ha confermato le qualità tecniche, tattiche e caratteriali di un gruppo che sta scrivendo nuove meravigliose pagine di storia. Dopo aver battuto Slovacchia (3-0), Cuba (3-0), Belgio (3-1), Germania (3-0) e Polonia (3-0), al PalaHuamark di Bangkok (Thailandia) l’Italia si è imposta sulla fortissima Nazionale verdeoro (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13 i parziali).

Si tratta della 35esima vittoria consecutiva delle campionesse olimpiche di Parigi 2024 e della Nations League, bravissime a sfatare il tabù carioca: prima del trionfo odierno, infatti, l’Italia non aveva mai battuto il Brasile ai Mondiali femminili.

L’appuntamento contro la Turchia per la medaglia d’oro è domani alle ore 14.30 italiane.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)