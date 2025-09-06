Il film di Dino Risi “Sono fotogenico” stasera su Rai Storia: la trama

Il film di Dino Risi “Sono fotogenico”, in onda sabato 6 settembre alle 21.10 su Rai Storia. Tra gli interpreti Renato Pozzetto, Edwige Fenech: la trama

Il trentenne Barozzi, fanatico esperto di cinema che vive a Laveno, sul lago Maggiore, si trasferisce a Roma con l’ambizioso obiettivo di diventare a ogni costo attore. Dopo molte esperienze, lezioni e provini, tornerà infine nel paese natio senza aver concluso nulla di buono, adattandosi a lavorare in banca e a sposare la sua fidanzata che lo ha atteso pazientemente. Ma non smette di parlare di cinema.

È la storia della commedia firmata da Dino Risi “Sono fotogenico”, in onda sabato 6 settembre alle 21.10 su Rai Storia. Tra gli interpreti Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Aldo Maccione. Il film è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 1980.