Il 7 settembre eclissi totale di Luna: quando e come vederla dall’Italia

Domenica sera il cielo offrirà uno degli spettacoli più suggestivi: un’eclissi totale di Luna. Il fenomeno avviene quando Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati e il nostro satellite entra completamente nel cono d’ombra proiettato dal pianeta.
Questa volta sarà un appuntamento speciale anche per gli osservatori italiani: a differenza dell’ultima eclissi del 16 maggio 2022, non sono previsti diffusi disturbi dovuti alla copertura nuvolosa.
GLI ORARI DA SEGNARE
La Luna sorgerà intorno alle 19.30, proprio mentre l’eclissi entrerà nella fase totale. La parte più affascinante durerà circa un’ora e venti, fino a poco prima delle 22, quando il nostro satellite inizierà a uscire lentamente dall’ombra terrestre.
