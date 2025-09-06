Fantasm + Klofama + Vido Opening: si torna a ballare al Bolgia di Bergamo

Sabato 6 settembre 2025 si torna a ballare al Bolgia. Il top club mette sul palco un artista di livello assoluto come Fantasm

Sabato 6 settembre 2025 si torna a ballare al Bolgia. Il top club che da decenni porta Bergamo al centro della scena elettronica internazionale, dopo una breve pausa che è durata solo per il mese d’agosto, mette sul palco un artista di livello assoluto come Fantasm. Con il top dj americano sul palco del Bolgia Summer Garden ci sono anche Kilofama e Vido, anche loro in crescita verticale. In Main Room torna invece un evento firmato Dylan.

Nato a Los Angeles, Fantasm si chiama Kenzo Meservey ed oggi risiede a Lione, in Francia. Qui ha costruito la propria identità grazie a un suono oscuro, percussivo, caratterizzato da kick potenti e atmosfere ipnotiche hard techno. Tra industrial e hard techno ha trovato la sua strada, con brani come “Godzilla”, uscito nel 2023. Nei suoi set Fantasm regala energia incontenibile, in cui la potenza ritmica viene bilanciata da inattesi spunti sonori. Tutto questo piace sempre di più: oltre 400.000 follower solo su Instagram e quasi 800.000 ascoltatori mensili su Spotify, davvero molti su questa piattaforma per un artista elettronico. Dopo il suo set al Bolgia di Bergamo, il 3 ottobre Fantasm suona alla immensa Lotto Arena di Anversa, mentre durante l’estate ha fatto scatenare uno storico festival come Creamfields.

Con Fantasm, il 6 settembre al Bolgia di Bergamo come dicevamo ci sono anche l’olandese Kilofama ed il francese Vido. Il primo pubblica la sua musica su label di riferimento come Innergate Records, Falsive Records e Altruism Records. Con ritmi serrati e melodie ipnotiche, il suo sound ha una intensità ritmica che non dà respiro. Il secondo, Vido, si è esibito in festival importanti come HIVE Festival a Ferropolis e l’Ikarus Festival e la sua musica mescola rave e hard dance. In Garden Room chiudono poi il cerchio WM e Yell.

In Main Room al Bolgia il 6/9 va in invece in scena lo scatenato Primo Raduno Nazionale firmato Dylan, da sempre uno dei simboli dell’elettronica italiana. Il line up è all’altezza della situazione: Super Marco May (con un dj set di due ore), Yuri Carera ed

Hardstyle Brothers (Tribute To Dj Zenith). Alla voce Marcodix, intro a cura di Systo e Paola Nyx. Non è tutto. In Lab Room va in scena un party firmato Fade Made e Groovers.

L’Opening Party della stagione 2025-26 del Bolgia di Bergamo, un evento molto atteso che porta sul palco prima di tutto Fantasm, conferma la qualità assoluta della musica che fa scatenare il top club bergamasco. Recentemente saliti sul palco del Boglia top dj come I Hate Models, 999999999, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Ellen Allien e Métaraph, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Ilario Alicante, Franky Rizardo, Fatima Hajji, Blackchild, Marco Faraone, East End Dubs, Indira Paganotto, Valentinø e tanti altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

https://www.bolgia.it/fantasm-bolgia-25/

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

Info & prenotazioni 340 4624519