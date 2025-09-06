Elon Musk potrebbe diventare il primo trilionario della storia

Testa sta approvando un pacchetto retributivo mostruoso. Per incassarlo Musk dovrà restare alla guida della casa automobilistica per almeno 7 anni e mezzo

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha messo sul tavolo un pacchetto retributivo che, se approvato, potrebbe trasformare Elon Musk nel primo trilionario della storia: mille miliardi. Per motivarlo, dicono. Vogliono che porti il valore di Tesla dagli attuali 1,1 trilioni a 8,5 trilioni di dollari in dieci anni.

Tutto in azioni: niente cash, solo equity. Ma per incassare Musk dovrà restare alla guida per almeno sette anni e mezzo e centrare obiettivi che sembrano usciti da un pitch futurista: un milione di taxi senza conducente, robot umanoidi operativi e profitti 24 volte superiori a quelli attuali.

Il piano, che sarà votato dagli azionisti il 6 novembre, replica quello del 2018, poi annullato da un giudice del Delaware perché giudicato eccessivo e poco trasparente. Tesla ha fatto ricorso, ma intanto ha spostato la sede legale in Texas, dove per gli investitori è molto più difficile contestare i compensi dei manager.

Robyn Denholm e Kathleen Wilson-Thompson, presidente e consigliera di Tesla, hanno difeso la scelta: “Fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale perché Tesla diventi l’azienda più preziosa della storia”.

Non tutti però ci credono. Gli azionisti critici parlano di premio spropositato per un CEO che negli ultimi anni ha prodotto più polemiche che risultati. Le vendite e i profitti sono crollati, mentre Musk alternava politica di destra, incursioni nell’amministrazione Trump e tweet incendiari, allontanando parte del pubblico liberal che aveva abbracciato Tesla.

Intanto, oltre a Tesla, Musk continua a gestire SpaceX, l’IA di xAI e la piattaforma X. Il nuovo contratto non prevede vincoli sul tempo da dedicare a questi progetti né alle sue scorribande politiche.

Secondo Forbes, Musk parte già da un patrimonio netto di oltre 400 miliardi. Se raggiungesse gli obiettivi, il suo gruzzolo personale crescerebbe di altri 900 miliardi. Sarà lui il primo triliardario? O solo il primo a farsi pagare per tentare l’impresa?

