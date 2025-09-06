Cristina Mulas pubblica “Solstizio d’estate ai giardini di Boboli”

Cristina Mulas vive a Genova. Appassionata di storia e viaggi, si dedica alla scrittura con uno sguardo attento alla complessità dell’animo umano: ora esce il suo nuovo romanzo

Mentre il caldo stringe la città in una morsa e i Giardini di Boboli offrono una parvenza di quiete, un evento misterioso sconvolge la vita di Corte. A indagare è un personaggio insolito: un botanico, studioso delle piante e dell’animo umano, che si muove tra serre segrete, simboli alchemici e silenzi eloquenti. Solstizio d’estate ai Giardini di Boboli è un romanzo in cui la precisione storica si intreccia a un’indagine psicologica sottile e avvincente. Nulla è come appare: ogni fiore può celare un indizio, ogni personaggio una verità taciuta. Con uno sguardo delicato ma acuto, Cristina Mulas ci guida tra le ombre della mente e i giochi di potere, componendo un affresco intrigante della Firenze tardo-settecentesca. Un giallo d’atmosfera, dove la verità fiorisce solo a chi sa osservare.

