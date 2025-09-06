“Azzurro – Storie di mare” su Rai 1 oggi è in Toscana

Nella nuova puntata di “Azzurro – Storie di Mare”, in onda sabato 6 settembre alle 17.55 su Rai 1 Beppe Convertini guiderà il pubblico in un itinerario suggestivo

Nella nuova puntata di “Azzurro – Storie di Mare”, in onda sabato 6 settembre alle 17.55 su Rai 1 Beppe Convertini guiderà il pubblico in un itinerario suggestivo tra costa, cultura e tradizioni toscane. Partirà da Marina di Massa, dove racconterà la splendida Villa Cuturi, simbolo dello stile Liberty e testimonianza storica del turismo balneare, per poi spostarsi sul celebre Pontile del Cinquale, luogo ideale per raccontare la tradizione delle rilassanti passeggiate sul mare.

Approderà a Lido di Camaiore, rinomata località marittima, dove a cavallo attraverserà le affascinanti spiagge per immortalare lo spettacolo del tramonto. Qui gli spettatori potranno conoscere alcuni sport nautici come vela, windsurf e paddleboarding, per vivere da vicino lo spirito dinamico e sportivo della Toscana marinara. L’incontro con alcuni pescatori locali consentirà di scoprire il fascino della navigazione e il profondo legame che unisce questa comunità al mare.

A Carrara, città famosa in tutto il mondo per il suo marmo pregiato, le telecamere entreranno in un laboratorio artigianale dove sarà possibile conoscere i segreti della lavorazione del marmo. Per poi scoprire come, attraverso il mare, il marmo di Carrara abbia raggiunto ogni angolo del mondo, diventando simbolo di bellezza e prestigio.

Durante questo percorso non mancherà l’occasione di assaporare piatti tipici della tradizione gastronomica locale, come il cacciucco, la farinata, i tordelli versiliesi e altre specialità che raccontano il territorio attraverso sapori autentici.

Un viaggio affascinante tra mare, cultura, tradizioni artigianali e gastronomiche, che si concluderà in maniera originale e coinvolgente con una suggestiva banda musicale, per cogliere tutta la bellezza e l’autenticità della Toscana.