Annalisa e Mengoni cantano per la prima volta insieme in “Piazza San Marco”

Annalisa e Marco Mengoni hanno pubblicato in radio e online Piazza San Marco, il loro primo duetto ufficiale: ascolta la canzone in streaming

Due tra le voci più amate della musica italiana hanno unito le forze per un progetto inedito. Annalisa e Marco Mengoni hanno pubblicato oggi, 5 settembre, Piazza San Marco, il loro primo duetto ufficiale. Una collaborazione attesa da tempo che mette in dialogo due stili diversi ma complementari, dentro una ballad intensa e cinematografica.

Non è un caso che il titolo evochi uno dei luoghi più iconici del nostro Paese. Piazza San Marco diventa cornice simbolica di una relazione tormentata, tra bugie, ansia e desiderio di autenticità. Nel ritornello, la celebre piazza viene descritta come “bella da far schifo”, immagine che restituisce la forza di un amore tanto affascinante quanto difficile da vivere.

Ad accompagnare il singolo c’è il video girato tra calli, canali e palazzi storici di Venezia. La città diventa un teatro a cielo aperto, dove i due artisti camminano guidati da una luce che diventa metafora del legame narrato nella canzone.

Il brano anticipa il nuovo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, in uscita in autunno, e arriva dopo il successo estivo di Maschio, certificato Oro e stabile nella Top 10 FIMI. Anche Mengoni si prepara a un autunno intenso con un tour europeo già quasi sold out.

Con Piazza San Marco, Annalisa e Mengoni non solo siglano una collaborazione attesissima, ma consegnano al pubblico una canzone che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei brani simbolo della nuova stagione musicale italiana.

IL TESTO DI ‘PIAZZA SAN MARCO’

[Strofa 1 – Annalisa]

Vento da est e freddo veramente

Ma dove finisce quello che non finisce

Mentre restiamo in coda?

Chiedere a te non è servito a niente

Chi vuol capire capisce, sì

Ti ho visto salutare una ragazza bionda

[Pre-ritornello 1 – Annalisa]

Quante lacrime nell’acqua tonica?

E sembrava di bere il mare

Ma quanto parli? Mollami

Che è solo venerdì

A-A-Amico cercasi

Devi sapere che

[Ritornello – Annalisa & Marco Mengoni]

Per piacerti di più ti ho mentito

Caramelle mischiate all’arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce quando chiamano la polizia

E la tua mano è ancora nella mia

[Strofa 2 – Marco Mengoni]

Dieci alle tre, però c’è ancora gente

Ti passa, ma non finisce qui

Chissà dove sarà quella ragazza bionda

Quante lacrime nell’acqua tonica

Fortuna ci piace il sale

[Pre-ritornello 2 – Marco Mengoni]

Ma quanto parli? Mollami

Che è ancora venerdì

E noi che siamo sempre qui

Devi sapere che

[Ritornello 2 – Annalisa & Marco Mengoni]

Per piacergli di più gli hai mentito

Caramelle mischiate all’arsenico

E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi

[Bridge]

Soli noi, soli noi (ripetuto più volte)

[Outro – Annalisa & Marco Mengoni]

Oddio, che ansia, però

Piazza San Marco era bella da far schifo

Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo

Nello stesso identico modo

Ma la notte finisce quando chiamano la polizia

E la tua mano è ancora nella mia

