Alessia Zama in libreria e online con “Improvviso”

Cloe è una pianista che ha smesso di vedere, non solo con gli occhi, ma con il cuore. La musica è la sua linfa, eppure qualcosa le sfugge: il senso profondo della vita. La perdita progressiva della vista la costringe a fare i conti con il passato, quando il ricordo del padre riaffiora, ingombrante. Ora è adulta e sa che tutto si riduce a una sola domanda. Nonostante l’amore dei genitori adottivi, il vuoto dentro di lei resta. Il concerto alla Fenice di Venezia si avvicina, ma forse la sua sfida più grande non sarà suonare, bensì trovare il coraggio di lasciarsi andare.

Alessia Zama, nata a Faenza, ha sempre sognato di scrivere. Il suo viaggio l’ha portata lontano, dal Mediterraneo ai deserti, dalle rive del Danubio ai grattacieli di Sydney. Ha vissuto in Spagna, Finlandia, Australia e Ungheria lavorando nel turismo, e in ogni luogo ha trovato un frammento della sua storia.