Venezia 82: Anna Foglietta fermata dai Carabinieri per la bandiera della Palestina

Venezia 82, Anna Foglietta sventola la bandiera della Palestina e i carabinieri la fermano. Con la street artist Laika stava presentando un’installazione artistica a sostegno della Global Sumud Flotilla

L’attrice Anna Foglietta è stata identificata dai Carabinieri alla Mostra del Cinema di Venezia mentre stava presentando insieme alla street artist Laika un’installazione artistica a sostegno della Global Sumud Flotilla sventolando una bandiera della Palestina.

La stessa Laika lo scrive sui social: “La polizia ha fermato al Lido la lancia con ‘me’ e Anna Foglietta a bordo, durante un blitz contro il genocidio, a sostegno della Global Sumud Flotilla. O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità. Riporto anche le parole di Anna: «L’arte oggi è un’azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla». Contro censura e repressione:We Are Coming!”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)