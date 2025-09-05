The Weeknd torna in concerto in Italia: le info sui biglietti

The Weeknd torna in Italia: annunciato un unico concerto nel nostro Paese. Tutto sui biglietti: con lui Playboi Carti

Dopo una lunga serie di rumors, è arrivata la conferma. The Weeknd torna in Italia con un unico concerto del suo After Hours til Dawn tour. Il cantautore ha annunciato una serie di date per la leg europea e per l’America Latina. Nel nostro continente sarà accompagnato da Playboi Carti, nel secondo caso da Anitta. Entrambi protagonisti nel suo ultimo disco, “Hurry up tomorrow”.

Proprio come accaduto con i due concerti tenuti nel 2023, The Weeknd porterà il suo show a Milano, questa volta, però, sarà allo stadio San Siro. La data da segnare in calendario è venerdì 24 luglio.

I BIGLIETTI: QUANDO E DOVE POTERLI ACQUISTARE

Per la corsa ai biglietti si dovrà aspettare qualche giorno. Il 9 settembre le prime due vendite: alle 12 il via all’Artist Presale, alle 14 la Mastercard Presale per i titolari della carta. Due giorni dopo, dalle 12 dell’11 settembre sarà disponibile la My Live Nation Presale, riservata agli utenti registrati su livenation.it. Finite le anteprime, la vendita generale sarà aperta alle 12 del 12 settembre.

Si prospetta un grande afflusso di ingressi, tenendo in condiserazione il fatto che due anni fa – come ricorda Ticketmaster – The Weeknd si esibì davanti 80.000 spettatori a sera, 160.000 complessivi in due giorni.

