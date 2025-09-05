Su Rai 4 due serate con il thriller “La fortuna”: la trama

Venerdì 5 e sabato 6 settembre, alle 21.20, Rai 4 propone un appuntamento in due serate con la miniserie evento “La Fortuna” (2021), thriller internazionale: la trama

Venerdì 5 e sabato 6 settembre, alle 21.20, Rai 4 propone un appuntamento in due serate con la miniserie evento “La Fortuna” (2021), thriller internazionale diretto da Alejandro Amenábar, regista di film cult come “The Others” e “Mare dentro”. Basata sulla graphic novel “Il tesoro del Cigno Nero”, la serie segue le indagini del giovane diplomatico spagnolo Álex Ventura, incaricato di recuperare il relitto di una nave affondata nel 1804 e trafugata da un cacciatore di tesori americano, Frank Wild, interpretato da Stanley Tucci. Tra aule di tribunale e intrighi diplomatici, Álex si troverà coinvolto in una battaglia legale e simbolica per rivendicare il tesoro come patrimonio della Spagna. Accanto a lui, l’avvocatessa Lucía e lo storico Jonas, esperto di pirateria e leggende marinare.