Su Rai 1 dopo Italia-Estonia ultima puntata di “Codice: la vita è digitale”

Nella notte su Rai 1 l’ultima puntata di “Codice: la vita è digitale” con l’intelligenza artificiale che accelera la ricostruzione di intere regioni

“Ricostruzioni” è il titolo dell’ultima delle 12 puntate dell’edizione 2025 di “Codice: la vita è digitale”, in onda venerdì 5 settembre, alle 23.35 su Rai 1. Mai così velocemente si distrugge, tra guerre e cambiamenti climatici, e mai così rapidamente si ricostruisce grazie a un nuovo potere, quello dell’Agentic AI, l’intelligenza artificiale che accelera la ricostruzione di intere regioni.

Si parlerà della ricostruzione del Karabakh, una regione, grande come il Libano e la Campania, devastata da trent’anni di guerra tra Armenia e Azerbaigian. “Codice” è andato a visitare gli Smart Village disegnati e costruiti rapidamente con l’AI dal governo azero, testimoniando la rinascita delle città da zero e lo sminamento di 1 milione 500.000 ordigni. Quindi in Indonesia: a che punto è lo spostamento della Capitale Jakarta nel Borneo? E ancora: la ricostruzione della parte antica di Riyadh ad opera dello studio di architettura italiano Schiattarella; il nuovo giornalismo collettivo che si serve delle simulazioni, un progetto per l’Iran raccontato da un imprenditore costretto ad emigrare dopo la caduta dello Scià.

Quindi un’intervista a Carlo Ratti sulla nuova Era dell’architettura: con il calo demografico invece di costruire nuovi edifici si pensa a restaurare e riadattare i vecchi alla nuova società. Infine: Ucraina, Gaza: come si ricostruirà e chi lo farà?

Le simulazioni, grazie alla tecnologia e all’AI, sono alla base delle ricostruzioni in tutti i campi, anche nell’Arte.

“Codice: la vita è digitale” è un programma di Barbara Carfagna. Regia di Fabio Calabrò.