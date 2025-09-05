Stasera su Rai Storia in replica “999, le ragazze dimenticate di Auschwitz”

“999. Le ragazze dimenticate di Auschwitz”, riproposto venerdì 5 settembre alle 21.10 su Rai Storia, introdotto e contestualizzato dal professor David Bidussa

Nel marzo 1942, circa mille giovani donne ebree slovacche, per lo più adolescenti, a cui il governo aveva detto che stavano per intraprendere un incarico di volontariato, furono invece deportate illegalmente ad Auschwitz, su quello che fu il primo trasporto ebraico verso il campo di sterminio nazista. Heather Dune Macadam ha adattato il suo libro “999” in un potente speciale che fa luce su una straziante storia vera.

È “999. Le ragazze dimenticate di Auschwitz”, che Rai Cultura ripropone venerdì 5 settembre alle 21.10 su Rai Storia, introdotto e contestualizzato dal professor David Bidussa. Invece di concentrarsi strettamente sulla sofferenza e sulla morte vissute dalla maggior parte delle ragazze, Macadam racconta le storie di un piccolo gruppo sopravvissuto contro ogni previsione, anche in condizioni inimmaginabili che durarono più di tre anni.