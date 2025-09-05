Michael Fuscaldo in tour internazionale: si parte dal Portogallo

Inizierà a settembre il nuovo viaggio artistico, rigorosamente senza confini, per Michael Fuscaldo, coreografo ligure di fama internazionale, che porterà la sua visione creativa in alcuni dei più importanti centri di formazione coreutica del mondo

Prima tappa del tour il Portogallo, dove dal 7 al 14 settembre, sarà ospite del Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão. Qui realizzerà creazioni originali dedicate a solisti e gruppi della scuola, offrendo un’esperienza immersiva ai giovani danzatori in formazione.

Sarà poi la volta dei Paesi Bassi, dove dal 28 settembre al 12 ottobre e, successivamente, dal 17 al 25 novembre, Fuscaldo sarà alla European School of Ballet di Amsterdam, una delle accademie più rinomate d’Europa, proseguendo una collaborazione artistica iniziata lo scorso anno. In questi periodi si occuperà di una produzione per il Contemporary Ballet Program, che culminerà in una performance finale il 25 novembre.

A metà ottobre, più precisamente dal 17 al 19 ottobre, Michael Fuscaldo approderà in Spagna, a Valencia dove parteciperà allo Spain Dance International in qualità di docente per i workshop e membro della giuria, entrando in contatto con giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Ma se il 2025 è stato super impegnato per Fuscaldo sia a livello nazionale che internazionale, non lo sarà da meno anche il 2026, tra Europa e impegni intercontinentali.

Si inizia subito il 31 gennaio a Bruxelles dove Fuscaldo condurrà un workshop nell’ambito dello Young Dancers Competition, evento dedicato alle nuove generazioni della danza europea.

A febbraio e marzo 2026, Michael Fuscaldo sarà impegnato in un tour intensivo in Brasile, con workshop e creazioni presso accademie e centri professionali locali, portando il suo know how e la sua visione in territori dove la danza è fortemente legata all’identità culturale.

Il tour si concluderà in primavera con una tappa in Francia, a Tolosa, dal 16 al 19 aprile, dove sarà ospite del centro Corps et Arts Dance District per un workshop rivolto a danzatori professionisti e studenti avanzati.

Il 2025–2026 di Fuscaldo si preannuncia, quindi, come un anno di condivisione, creazione e continua ispirazione, con il suo linguaggio unico ed inimitabile.

Un coreografo che ha un suo segno distintivo, teatrale e fortemente espressivo: “le mani fuscaldiane”; in tutte le sue creazioni, infatti, vi è un uso evocativo delle mani, che rappresentano il cuore pulsante del suo linguaggio coreografico.

Il gesto, per Fuscaldo, è vita: un’espressione profonda e autentica che attraversa il corpo. La tecnica viene destrutturata per farsi fluida, istintiva, animale. I piedi retratti, le linee spezzate, i movimenti viscerali: tutto è al servizio di una danza viva, vibrante, emotivamente intensa.

Nel corso degli anni, Fuscaldo è diventato un punto di riferimento internazionale per accademie e centri di formazione professionale, grazie all’incredibile lavoro che riesce a fare con i giovani danzatori. Con sensibilità, visione e capacità trasformativa, accompagna le nuove generazioni non solo nello sviluppo tecnico, ma anche nella scoperta della propria vocazione artistica.

Michael Fuscaldo è, inoltre, fondatore e direttore artistico di NAC Ballet, direttore artistico del prestigioso evento italiano Gate 8 e della MGR Events realtà di organizzazione di eventi nel mondo della danza.

Per maggiori info: https://michaelfuscaldo.com