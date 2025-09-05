La vicepremier britannica Angela Rayner si è dimessa per un problema di tasse

La vicepremier dimissionaria Angela Rayner ha pagato l’imposta di bollo sulla prima casa per una seconda casa, risparmiando circa 40.000 sterline

Angela Rayner lascia il governo britannico. La vice-leader laburista si è dimessa dopo che il consulente etico del premier ha stabilito che aveva violato il codice ministeriale non pagando correttamente l’imposta di bollo su un appartamento a Hove da 800.000 sterline.

Un colpo duro per Keir Starmer, che fino all’ultimo l’aveva difesa. Sir Laurie Magnus, nella sua indagine, ha riconosciuto l’impegno “esemplare” di Rayner nel servizio pubblico, ma ha concluso che sulle questioni fiscali la violazione del codice era chiara.

Le dimissioni azzoppano l’autorità del leader laburista, costretto ora a un rimpasto. Rachel Reeves resterà cancelliere, ma il governo perde una delle sue voci più autentiche della working class, proprio mentre fatica a riconnettersi con la base storica e scivola nei sondaggi dietro a Reform UK.

Nella lettera di addio, Rayner si è detta “profondamente rammaricata” per non aver chiesto consulenze fiscali specialistiche, ammettendo il peso crescente della pressione mediatica sulla sua famiglia. Ha rivendicato con orgoglio il suo percorso “da mamma adolescente in una council house di Stockport” ai vertici del governo, definendolo “l’onore della mia vita”.

Starmer ha provato a limitare i danni, assicurando che Rayner resterà “una figura importante del partito”. Ma la sua uscita resta uno scalpello che la stampa conservatrice non si è lasciata sfuggire.

La vicenda nasce dal trattamento fiscale dell’appartamento di Hove, per cui Rayner aveva pagato l’aliquota più bassa come se fosse la sua unica proprietà. Un errore costoso, stimato in circa 40.000 sterline. Il caso è complicato dal fatto che, poco prima dell’acquisto, la deputata aveva trasferito la sua quota della casa di Ashton in un trust per un figlio disabile, nato prematuro dopo un evento traumatico.

Le rivelazioni hanno alimentato le accuse di ipocrisia, in un momento in cui il governo laburista prepara un aumento delle imposte sugli immobili.

CHE SUCCEDE ADESSO?

Secondo fonti di Downing Street del Guardian, Yvette Cooper diventerà il nuovo ministro degli esteri del Regno Unito. David Lammy Ministro della Giustizia e Vice Primo Ministro. Shabana Mahmood, Ministro della Giustizia, passerebbe agli Interni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)