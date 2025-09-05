Il film cult “Se scappi, ti sposo” oggi su Rai Movie: la trama

È la commedia brillante “Se scappi, ti sposo” del regista Garry Marshall il film in onda su Rai Movie venerdì 5 settembre alle 21.10: la trama

È la commedia brillante “Se scappi, ti sposo” del regista Garry Marshall il film in onda su Rai Movie venerdì 5 settembre alle 21.10. Richard Gere interpreta Ike Graham, un giornalista di New York che viene licenziato dalla sua editrice ed ex moglie per aver scritto delle falsità in un articolo su una donna, Maggie Carpenter (Julia Roberts), che abitualmente si dà alla fuga poco prima di arrivare all’altare.

Motivo del licenziamento sono state le accuse e le proteste della sposa fuggitiva. Per verificare i fatti e riabilitarsi nella sua professione Ike va nel Maryland, dove Maggie sta per convolare a nozze per la quarta volta. L’incontro tra i due creerà scintille, scambi di promesse e nuove vie di fuga. Nel cast anche Joan Cusack, Rita Wilson, Paul Dooley.