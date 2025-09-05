Il film “Royalish – Principessa per caso” e “Innamorarsi a Tahiti” su Rai 2: la trama

Stasera in prima serata su Rai 2 andranno in onda i film “Royalish – Principessa per caso” e “Innamorarsi a Tahiti”: la trama

Nel primo, “Royalish – Principessa per caso”, Lacey, che lavora in un parco divertimenti interpretando una principessa, un giorno incontra per caso la piccola Rose, vera principessa di Bella Moritz. Tra la giovane donna e la bambina scocca subito un’intesa, tanto che il Principe Henry, padre di Rose, la invita nel loro regno per aiutare sua figlia a superare la paura dei cavalli in vista di una cerimonia. Lacey diventa così tutrice di Rose e pian piano si avvicina a Henry, diviso tra doveri reali e desiderio di una vita più autentica. Quando vengono fotografati insieme, il clamore suscitato nella famiglia reale e nel pubblico crea non pochi problemi alla coppia e Lacey si trova costretta ad andar via. A seguire, andrà in onda “Innamorarsi a Tahiti” che racconta una storia d’amore ambientata sull’isola, tra mari incontaminati e una natura rigogliosa.