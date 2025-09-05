Aperte le iscrizioni alla diciannovesima edizione di Homeless Fest

Il contest, che negli anni ha visto emergere artisti come Little Pieces of Marmelade, And the Bear e The Rootworkers tra gli altri, è ormai un punto di riferimento per i musicisti emergenti del Centro Italia: non pone limiti di genere e si rivolge a tutti gli artisti compositori che vogliono proporre dal vivo brani inediti di propria produzione (le cover non sono ammesse), esibendosi sui palchi allestiti dall’Associazione Homeless nei teatri più suggestivi della regione Marche.