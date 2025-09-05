Fino a sabato 4 ottobre 2025 sono aperte le iscrizioni alla diciannovesima edizione di Homeless Fest, il concorso musicale organizzato con passione dall’Associazione Homeless di Macerata
Da lunedì 1 settembre a sabato 4 ottobre 2025 sono aperte le iscrizioni alla diciannovesima edizione di Homeless Fest, il concorso musicale organizzato con passione dall’Associazione Homeless di Macerata.
Il contest, che negli anni ha visto emergere artisti come Little Pieces of Marmelade, And the Bear e The Rootworkers tra gli altri, è ormai un punto di riferimento per i musicisti emergenti del Centro Italia: non pone limiti di genere e si rivolge a tutti gli artisti compositori che vogliono proporre dal vivo brani inediti di propria produzione (le cover non sono ammesse), esibendosi sui palchi allestiti dall’Associazione Homeless nei teatri più suggestivi della regione Marche.
Anche quest’anno la rassegna si articolerà in due fasi, selezioni e finali, e avrà il suo momento culminante nelle due serate conclusive in programma sabato 22 e domenica 23 novembre 2025. Una giuria “di qualità” di rilievo nazionale offrirà ai partecipanti l’occasione di confronto e crescita professionale con addetti ai lavori del settore musicale.
PREMI
Al termine della serata finale, i primi tre classificati riceveranno i seguenti premi: – 1° classificato. Registrazione di un demo CD di 6 brani (fino a 5 giorni di registrazione e mixaggio presso Homeless Factory di Montecassiano, MC) + promozione di un singolo/video attraverso l’ufficio stampa PEYOTE; – 2° classificato. Registrazione di un demo CD di 4 brani (fino a 3 giorni di registrazione e mixaggio presso Homeless Factory di Montecassiano, MC): – 3° classificato. Registrazione di un demo CD di 2 brani (fino a 1 giorno di registrazione e mixaggio presso Homeless Factory di Montecassiano, MC)