Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna, la sfida è sullo share: per i bookmaker Gerry Scotti batte Stefano De Martino

L’ultima stagione di “Affari tuoi” è stata un autentico trionfo: ascolti da record, un pubblico fedele e il traino del “fenomeno Stefano De Martino”. Al ritorno dalle vacanze è però arrivata una doccia fredda. Canale 5 è corsa ai ripari rispolverando un cult intramontabile come “La Ruota della Fortuna”, andando in onda questa estate per fidelizzare il pubblico, puntando sulla nostalgia e sul carisma di Gerry Scotti. Una scelta che si è rivelata azzeccatissima: il gioco a premi ha riconquistato gli spettatori della fascia preserale, arrivando persino a sorpassare Affari tuoi.

Anche per il duello di giovedì 4 settembre, i bookmaker puntano su “La Ruota della Fortuna”: la trasmissione di Mediaset premiata dallo share si gioca a 1,80 su Goldbet e Better, seguita a stretto giro dal programma in onda su Rai 1, offerto a 1,90 volte la posta.