Stasera su Rai 5 “Totò e il principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera”

L’uomo e il poeta Antonio De Curtis. Li racconta, giovedì 4 settembre alle 21.15 su Rai 5, “Totò e il principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera”, che riscopre, oltre all’artista, l’anima di un gigante del pensiero, profondamente originale e umano.

Dietro il grande Totò, mirabolante attore e fantasmagorico artista capace di grandi metamorfosi, si celava un mondo di una ricchezza straordinaria, sconosciuto ai più, fatto di centinaia di composizioni in versi e decine di canzoni, non solo “Malafemmena”, dove l’autore e compositore De Curtis utilizzava il marchio di Totò per sdoganare pezzi di non facile fruizione, data la loro prevalente tematica: il dolore, la delusione, la malinconia.

Scritto da Enzo Purcaro De Caro e Tommaso Cennamo. Regia di Tommaso Cennamo.