Stasera su Rai 4 il film “Hounded – La caccia è aperta!”: la trama

È il thriller inglese “Hounded – La caccia è aperta!” (2022) – proposto in rima visione giovedì 4 settembre alle 21.20 su Rai 4 – a chiudere il ciclo “Thriller sotto il sole”. Una gang di giovani ladri entra in una lussuosa villa inglese per un furto all’apparenza semplice, ma viene catturata dai ricchi proprietari che decidono di trasformarli in prede per una spietata caccia all’uomo nella campagna circostante.
Diretto da Tommy Boulding, “Hounded” affonda le radici nel sottogenere della “caccia all’uomo”, aggiornandolo con riflessioni sociali su classismo, privilegio e disuguaglianza. Gli aguzzini aristocratici si trasformano in caricature grottesche della nobiltà decadente, mentre le vittime cercano una via di fuga nella natura ostile.