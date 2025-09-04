Serie A: il calendario con anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata

Anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata: ecco il calendario di tutti i big match. Milan-Napoli domenica 28 settembre, Napoli-Inter sabato 25 ottobre poi anche il derby della Madonnina
Milan-Napoli domenica 28 settembre, Napoli-Inter sabato 25 ottobre, Juve-Milan domenica 5 ottobre e il derby di Milano il 23 novembre: la Lega ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi dalla terza alla dodicesima giornata di serie A. Molti i big match.
Alla quinta giornata Juventus-Atalanta sabato 27 settembre alle 18 e Milan-Napoli domenica 28 alle 20.45. Alla sesta Juventus-Milan alle 20.45 domenica 5 ottobre. Il turno successivo Roma-Inter sabato 18 ottobre alle 20.45, e all’ottava ecco Napoli-Inter sabato 25 ottobre alle 18. Il 26 ottobre ci sarà anche Lazio-Juventus.
Salto alla undicesima giornata per il derby di Torino sabato 8 novembre alle 18 e Inter-Lazio, domenica 9 novembre, alle 20.45. Alla dodicesima infine ecco Fiorentina-Juventus il 22 novembre alle 18 e alle 20.45 Napoli-Atalanta su Dazn. Domenica 23 novembre il derby di Milano alle 20.45.
Ecco il calendario completo:
GIORNATA 3 (13-15 SETTEMBRE 2025)
CAGLIARI-PARMA, sabato 13 settembre alle 15
JUVENTUS-INTER, sabato 13 settembre alle 18
FIORENTINA-NAPOLI, sabato 13 settembre alle 20.45 (SKY)
ROMA-TORINO, domenica 14 settembre alle 12.30
ATALANTA-LECCE, domenica 14 settembre alle 15
PISA-UDINESE, domenica 14 settembre alle 15
SASSUOLO-LAZIO, domenica 14 settemnre alle 18 (SKY)
MILAN-BOLOGNA, domenica 14 settembre alle 20.45
VERONA-CREMONESE, lunedì 15 settembre alle 18.30
COMO-GENOA, lunedì 15 settembre alle 20.45 (SKY)
GIORNATA 4 (19-22 SETTEMBRE 2025)
LECCE-CAGLIARI, venerdì 19 settembre ore 20.45
BOLOGNA-GENOA, sabato 20 settembre ore 15
VERONA-JUVENTUS, sabato 20 settembre ore 18
UDINESE-MILAN, sabato 20 settembre ore 20.45 (SKY)
LAZIO-ROMA, domenica 21 settembre ore 12.30
CREMONESE-PARMA, domenica 21 settembre ore 15
TORINO-ATALANTA, domenica 21 settembre ore 15
FIORENTINA-COMO, domenica 21 settembre ore 18 (SKY)
INTER-SASSUOLO, domenica 21 settembre ore 20.45
NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20.45 (SKY)
GIORNATA 5 (27-29 SETTEMBRE 2025)
COMO-CREMONESE, sabato 27 settembre ore 15
JUVENTUS-ATALANTA, sabato 27 settembre ore 18
CAGLIARI-INTER, sabato 27 settembre ore 20.45 (SKY)
SASSUOLO-UDINESE, domenica 28 settembre ore 12.30
PISA-FIORENTINA, domenica 28 settembre ore 15
ROMA-VERONA, domenica 28 settembre ore 15
LECCE-BOLOGNA, domenica 28 settembre ore 18 (SKY)
MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20.45
PARMA-TORINO, lunedì 29 settembre ore 18.30
GENOA-LAZIO, lunedì 29 settembre ore 20.45 (SKY)
GIORNATA 6 (3-5 OTTOBRE 2025)
VERONA-SASSUOLO, venerdì 3 ottobre ore 20.45 (SKY)
LAZIO-TORINO, sabato 4 ottobre ore 15
PARMA-LECCE, sabato 4 ottobre ore 15
INTER-CREMONESE, sabato 4 ottobre ore 18
ATALANTA-COMO, sabato 4 ottobre ore 20.45 (SKY)
UDINESE-CAGLIARI, domenica 5 ottobre ore 12.30
BOLOGNA-PISA, domenica 5 ottobre ore 15
FIORENTINA-ROMA, domenica 5 ottobre ore 15
NAPOLI-GENOA, domenica 5 ottobre ore 18 (SKY)
JUVENTUS-MILAN, domenica 5 ottobre ore 20.45
GIORNATA 7 (18-20 OTTOBRE 2025)
LECCE-SASSUOLO, sabato 18 ottobre ore 15
PISA-VERONA, sabato 18 ottobre ore 15
TORINO-NAPOLI, sabato 18 ottobre ore 18
ROMA-INTER, sabato 18 ottobre ore 20.45 (SKY)
COMO-JUVENTUS, domenica 19 ottobre ore 12.30
CAGLIARI-BOLOGNA, domenica 19 ottobre ore 15
GENOA-PARMA, domenica 19 ottobre ore 15
ATALANTA-LAZIO, domenica 19 ottobre ore 18 (SKY)
MILAN-FIORENTINA, domenica 19 ottobre ore 20.45
CREMONESE-UDINESE, lunedì 20 ottobre ore 20.45 (SKY)
GIORNATA 8 (24-26 OTTOBRE 2025)
MILAN-PISA, venerdì 24 ottobre ore 20.45 (SKY)
PARMA-COMO, sabato 25 ottobre ore 15
UDINESE-LECCE, sabato 25 ottobre ore 15
NAPOLI-INTER, sabato 25 ottobre ore 18
CREMONESE-ATALANTA, sabato 25 ottobre ore 20.45 (SKY)
TORINO-GENOA, domenica 26 ottobre ore 12.30
SASSUOLO-ROMA, domenica 26 ottobre ore 15
VERONA-CAGLIARI, domenica 26 ottobre ore 15
FIORENTINA-BOLOGNA, domenica 26 ottobre ore 18 (SKY)
LAZIO-JUVENTUS, domenica 26 ottobre ore 20.45
GIORNATA 9 (28-30 OTTOBRE 2025)
LECCE-NAPOLI, martedì 28 ottobre ore 18.30
ATALANTA-MILAN, martedì 28 ottobre ore 20.45
COMO-VERONA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
JUVENTUS-UDINESE, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
ROMA-PARMA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (SKY)
BOLOGNA-TORINO, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
GENOA-CREMONESE, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
INTER-FIORENTINA, mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (SKY)
CAGLIARI-SASSUOLO, giovedì 30 ottobre ore 18.30
PISA-LAZIO, giovedì 30 ottobre ore 20.45 (SKY)
GIORNATA 10 (1-3 NOVEMBRE 2025)
UDINESE-ATALANTA, sabato 1 novembre ore 15
NAPOLI-COMO, sabato 1 novembre ore 18
CREMONESE-JUVENTUS, sabato 1 novembre ore 20.45 (SKY)
VERONA-INTER, domenica 2 novembre ore 12.30
FIORENTINA-LECCE, domenica 2 novembre ore 15
TORINO-PISA, domenica 2 novembre ore 15
PARMA-BOLOGNA, domenica 2 novembre ore 18 (SKY)
MILAN-ROMA, domenica 2 novembre ore 20.45
SASSUOLO-GENOA, lunedì 3 novembre ore 18.30
LAZIO-CAGLIARI, lunedì 3 novembre ore 20.45 (SKY)
GIORNATA 11 (7-9 NOVEMBRE 2025)
PISA-CREMONESE, venerdì 7 novembre ore 20.45 (SKY)
COMO-CAGLIARI, sabato 8 novembre ore 15
LECCE-VERONA, sabato 8 novembre ore 15
JUVENTUS-TORINO, sabato 8 novembre ore 18
PARMA-MILAN, sabato 8 novembre ore 20.45 (SKY)
ATALANTA-SASSUOLO, domenica 9 novembre ore 12.30
GENOA-FIORENTINA, domenica 9 novembre ore 15
BOLOGNA-NAPOLI, domenica 9 novembre ore 15
ROMA-UDINESE, domenica 9 novembre ore 18 (SKY)
INTER-LAZIO, domenica 9 novembre ore 20.45
GIORNATA 12 (22-24 NOVEMBRE 2025)
CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre ore 15
UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre ore 15
FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre ore 18
NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre ore 20.45 (SKY)
VERONA-PARMA, domenica 23 novembre ore 12.30
CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre ore 15
LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre ore 18 (SKY)
INTER-MILAN, domenica 23 novembre ore 20.45
TORINO-COMO, lunedì 24 novembre ore 18.30 (SKY)
SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre ore 20.45
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)