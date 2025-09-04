Salto alla undicesima giornata per il derby di Torino sabato 8 novembre alle 18 e Inter-Lazio, domenica 9 novembre, alle 20.45. Alla dodicesima infine ecco Fiorentina-Juventus il 22 novembre alle 18 e alle 20.45 Napoli-Atalanta su Dazn. Domenica 23 novembre il derby di Milano alle 20.45.

Alla quinta giornata Juventus-Atalanta sabato 27 settembre alle 18 e Milan-Napoli domenica 28 alle 20.45. Alla sesta Juventus-Milan alle 20.45 domenica 5 ottobre. Il turno successivo Roma-Inter sabato 18 ottobre alle 20.45, e all’ottava ecco Napoli-Inter sabato 25 ottobre alle 18. Il 26 ottobre ci sarà anche Lazio-Juventus.

Milan-Napoli domenica 28 settembre, Napoli-Inter sabato 25 ottobre, Juve-Milan domenica 5 ottobre e il derby di Milano il 23 novembre: la Lega ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi dalla terza alla dodicesima giornata di serie A. Molti i big match.

Serie A: il calendario con anticipi e posticipi fino alla 12esima giornata

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok No Leggi di più