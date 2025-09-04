Schlein chiede a Meloni di proteggere la Global Sumud Flotilla

Schlein scrive a Meloni: “Garantisca la sicurezza dell’equipaggio di Global Sukud Flotilla, a bordo ci sono molti cittadini italiani e 4 parlamentari”

“Gentile Presidente Meloni, come avrà già appreso dalle notizie apparse sulla stampa italiana e internazionale, la Global Sumud Flottila sta per salpare con 40 imbarcazioni cariche di molte tonnellate di aiuti umanitari raccolti con grande partecipazione della società civile e della cittadinanza, allo scopo di portare a Gaza generi di prima necessità da distribuire alla popolazione palestinese. La missione umanitaria nata dal basso, non violenta e pacifica, che si svolgerà nel rispetto del diritto internazionale, vede l’adesione di 44 delegazioni da tutto il mondo di migliaia di attiviste e attivisti tra i quali vi sono molti cittadini italiani nonchè quattro parlamentari della Repubblica italiana appartenenti a varie forze politiche. Le scrivo per informarLa che tra loro saliranno a bordo anche il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Annalisa Corrado del Partito Democratico, e Le chiedo di tenermi informata su quanto il Governo italiano intende fare per garantire tutela e sicurezza per tutto l’equipaggio della missione umanitaria, in caso di necessità. Confidando in una Sua positiva risposta, Le porgo un cordiale saluto”. Lo scrive la segreteria del Pd Elly Schlein in una lettera inviata alla premier Giorgia Meloni.