Ryanair e Booking Holdings siglano un accordo di collaborazione

Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Europa, ha annunciato un accordo di partnership storico con Booking Holdings, che include i brand multinazionali di viaggio Booking.com, KAYAK, Priceline e Agoda

Questa collaborazione permette ai clienti che prenotano tramite i brand di Booking Holdings di avere accesso ai voli Ryanair su tutta la rete della compagnia, che conta oltre 235 destinazioni, con piena trasparenza sui prezzi dei prodotti Ryanair. L’accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair tramite Booking.com, KAYAK, Priceline e Agoda possano accedere al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica cliente di Ryanair, assicurando così la ricezione diretta degli aggiornamenti essenziali sui voli.

Si tratta di una grande notizia per i viaggiatori in tutta Europa, poiché Booking Holdings entra a far parte dell’ampia lista di partner “OTA approvati” di Ryanair, che include loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés ed Expedia. La compagnia aerea continua così a dimostrare come le OTA e Ryanair possano collaborare per tutelare i clienti e offrire loro maggiore scelta a tariffe più basse.

Dara Brady, CMO di Ryanair, ha dichiarato:

“Questa nuova partnership con Booking Holdings è una notizia positiva per tutti i clienti che prenotano o confrontano i prezzi tramite Booking.com, KAYAK, Priceline e Agoda, dove avranno piena trasparenza sui prezzi e riceveranno direttamente sul loro telefono tutti gli aggiornamenti essenziali di Ryanair. Questa collaborazione dimostra come le ‘OTA approvate’ e Ryanair possano lavorare insieme per tutelare e avvantaggiare i consumatori, offrendo loro maggiore scelta a tariffe più basse.”

Todd Henrich, SVP Corporate Development di Booking Holdings, ha dichiarato:

“Siamo lieti di collaborare con Ryanair per continuare a offrire ai viaggiatori maggiore scelta e valore nella prenotazione dei loro viaggi attraverso le nostre piattaforme. Unendo l’accesso ai voli a basso costo di Ryanair e alla sua rete di oltre 235 destinazioni con la tecnologia innovativa, intuitiva, la semplicità e flessibilità offerte dai nostri brand, questa partnership rafforza il nostro impegno a garantire un’esperienza di prenotazione affidabile e senza interruzioni ai clienti di tutto il mondo.”