L’oroscopo di oggi, giovedì 4 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 4 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Con la benevolenza della Luna, tutto fila liscio come l’olio: gli altri ci sorridono e l’immagine che ci rimanda lo specchio appare convincente. La pirotecnica Venere in Leone ci rende plateali: proponiamo un’uscita indimenticabile alla persona amata.
Toro
I colpi di testa e i voli pindarici sono mediati da amici disponibili. Dedicandoci all’interiorità, potremmo scoprire risorse a noi sconosciute. Vivacizziamo la giornata attingendo alla fantasia, aprendoci con i familiari verso interessi e nuovi progetti.
Gemelli
La forza e la determinazione, con cui portiamo avanti i nostri disegni, sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Dinamismo. L’opposizione della Luna mette sul piatto della bilancia i torti subiti. Possiamo così provare a perdonare.
Cancro
Con la disponibilità che il cielo odierno mostra nei nostri riguardi, siamo in grado di riconoscere chi è meritevole della nostra stima e fiducia. Siamo soliti scontrarci in famiglia: le discussioni sono occasioni di confronto, se gestite con maturità.
Leone
La Luna in Sagittario, in trigono al nostro cielo, ci sostiene sul fronte burocratico. Risolviamo questioni legali rimaste bloccate da tempo. Difendiamo la sfera privata dalle interferenze esterne e non permettiamo a nessuno di metterci il naso
Vergine
Di fronte a un imprevisto, la lucidità fa cilecca ed esitiamo più del dovuto. La Luna in quadrato potrebbe aumentare il senso di inadeguatezza. Quando l’istinto e la ragione camminano fianco a fianco, qualunque decisione si rivela quella giusta.
Bilancia
L’energia e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci procura l’ammirazione dei colleghi. La nostra positività attira consensi. Serata perfetta per partecipare a ricevimenti o incontri culturali.
Scorpione
Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e ci costringe a una continua vigilanza, almeno per l’ambito sentimentale possiamo rilassarci. Molte cose stanno cambiando. È importante non agire d’impulso e avere una visione puntuale della situazione.
Sagittario
Solitamente siamo persone che non amano gli eccessi, ma quando qualcuno ci stuzzica, è naturale che mettiamo il bavaglio alla consueta diplomazia. Abbiamo voglia di coccole nel rapporto a due, una sensazione di freddezza ci porta però a irrigidirci.
Capricorno
Nonostante non ci siano motivi per essere diffidenti, l’istinto di guardarci le spalle è più forte di noi, in questo lunedì di inizio settembre. La resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi verso le novità, ma la vita è bella proprio perché è varia.
Acquario
Curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato lavorativo, se vogliamo ampliare il nostro raggio d’azione. Stasera assistiamo a concerti o a manifestazioni artistiche, scambiandoci effusioni con l’amato bene.
Pesci
La Luna in Sagittario e il ritorno di Saturno retrogrado nel nostro segno ci privano di passione nella coppia. Rendiamoci più disponibili al confronto. Troviamo diversi pretesti per renderci invisi a soci o collaboratori, abbandonando la solita professionalità.