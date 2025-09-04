Napoli: accoltellata dal marito, riesce a reagire e lo uccide

Accoltellata dal marito, riesce a reagire e lo uccide: tragedia nella notte a Napoli. La donna, ferita all’addome, è stata ricoverata all’ospedale dei Pellegrini in codice rosso

Questa notte, a Napoli, una donna ha ucciso suo marito. È accaduto in un appartamento a Forcella, in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel centro storico della città, alle 2:30 circa. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha trovato il corpo senza vita della vittima, Ciro Rapuano, 59enne. Ferita la moglie, di un anno più giovane che è stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è ricoverata in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Agli agenti ha spiegato di essere stata accoltellata dal marito e di aver reagito, uccidendolo.

UNA LITE DEGENERATA

La coppia viveva in via Sant’Arcangelo a Baiano, insieme alla figlia 28enne. L’omicidio sarebbe conseguenza di un litigio avvenuto in piena notte, poi degenerato nella violenza. La posizione della moglie ora è al vaglio degli inquirenti: secondo la sua versione dei fatti ha agito per legittima difesa. Il marito l’avrebbe aggredita con un coltello e lei, per difendersi, ne ha preso un altro dal cassetto della cucina e ha colpito l’aggressore al torace, mortalmente.

L’INTERVENTO DELLA FIGLIA E I SOCCORSI

La figlia era in casa e stava dormendo, quando è stata svegliata delle grida furibonde dei due. Uscendo dalla camera avrebbe trovato nel corridoio il padre accasciato a terra ed ormai esanime e la madre sanguinante e in lacrime. Quindi sono seguiti la chiamata al 118 e il soccorso dei vicini. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre la donna, ferita all’addome, è stata trasferita e ricoverata all’ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata.

ANCHE LA SCIENTIFICA SUL POSTO

Sul posto sono accorsi i poliziotti e la Scientifica ha compiuto dei rilievi nell’appartamento. Ora sul caso sta indagando la Squadra mobile della questura. La donna è stata ascoltata, così come la figlia e i vicini. I primi accertamenti confermerebbero la sua versione.

