Marianna online con il videoclip di Iguana, il brano vincitore di Voci dal Mediterraneo

È online il videoclip ufficiale di Iguana, il nuovo brano della giovanissima cantautrice siciliana Marianna Alé, in arte Marianna talento emergente che sta già conquistando pubblico e critica.

Il video è una produzione Eventi e Management Italia, mentre il singolo è pubblicato e distribuito in esclusiva da Virgin Music Group, etichetta di riferimento internazionale attenta alla scoperta di nuovi artisti e distribuito Universal Music Italia.

Marianna ha sorpreso tutti al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo – Isola di Pantelleria 2025, aggiudicandosi il primo posto con Iguana. La sua esibizione ha colpito la giuria e gli spettatori per l’intensità interpretativa, la sicurezza sul palco e una voce limpida e potente, insolita per la sua giovane età.

La vittoria al festival non è stata solo un riconoscimento artistico, ma un vero trampolino di lancio: grazie a questo trionfo, Marianna sarà protagonista al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, il più importante appuntamento italiano dedicato alla musica emergente e indipendente. Un palco prestigioso che negli anni ha visto nascere e affermarsi grandi artisti del panorama nazionale.

Il brano Iguana racconta la capacità di adattarsi, proprio come il rettile che cambia colore per sopravvivere, senza però smettere di restare se stesso. È un inno alla forza dei giovani, alla ricerca della propria strada e all’autenticità come valore imprescindibile.

Con questo singolo, Marianna dimostra una maturità artistica sorprendente: testi immediati ma profondi, un linguaggio vicino ai ragazzi della sua generazione e una sensibilità musicale che la rende una voce originale e riconoscibile.

Il videoclip ufficiale, prodotto da Eventi e Management Italia, trasforma la canzone in un’esperienza visiva evocativa. Le immagini sottolineano i temi di libertà, trasformazione e ricerca interiore, mettendo al centro Marianna e la sua energia.

La distribuzione esclusiva del brano di Virgin Music Group conferma l’interesse crescente verso la giovane artista e la sua musica.

Il percorso di Marianna racconta una storia di crescita rapida: dall’energia travolgente di Pantelleria al palco del MEI di Faenza, la cantautrice siciliana sta diventando un punto di riferimento per una nuova generazione di artisti che vogliono raccontarsi senza filtri, con autenticità e coraggio.

La sua musica è già approdata sulle piattaforme streaming, dove il brano Iguana sta raggiungendo nuovi ascoltatori giorno dopo giorno.