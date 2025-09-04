Il film “Succede anche nelle migliori famiglie” oggi su Rai 1: la trama

Stasera su Rai 1 in onda “Succede anche nelle migliori famiglie”: in prima visione il film campione d’incassi, ecco la trama

Davide è figlio di un barone della medicina: il giovane si laurea, ma con il minimo dei voti. Quando il padre muore si riunisce ai fratelli e alla madre che intende risposarsi con un fidanzato di gioventù. È il film di e con Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie” proposto in prima visione giovedì 4 settembre alle 21.30 su Rai 1. Nel cast anche Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania.