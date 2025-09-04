Il film “My soul summer” in prima visione su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie “My Soul Summer”, in prima visione. Una ragazza alla scoperta del proprio posto nel mondo, tra musica ed emozioni

L’estate particolare di Anita, una ragazza di 17 anni in cerca di sé stessa e del proprio talento nascosto. La racconta il film “My Soul Summer” di Fabio Mollo, in onda in prima visione giovedì 4 settembre alle 21.10 su Rai Movie. Anita ama la musica e suona molto bene il pianoforte e durante il suo soggiorno di studi in Calabria, per prepararsi all’esame di ingresso al Conservatorio, incontra Vins, un famoso cantante rock interpretato da Tommaso Ragno, che le farà scoprire la sua vera voce all’interno del mondo della musica.

Il film esplora il percorso di crescita e di scoperta personale della ragazza che dalla musica classica, attraverso la conoscenza di grandi artiste del soul come Ella Fitzgerald, Nina Simone e Aretha Franklin, approda a un proprio stile personale. Molta della musica del film è suonata dal vivo, con molte performance eseguite realmente dalle interpreti, in particolare dalla giovane protagonista Casadilego (Elisa Coclite). Con Tommaso Ragno, Elisa Casadilego, Luka Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti.