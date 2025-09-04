Guzzini presenta le novità della stagione autunnale 2025: soluzioni intelligenti e dal design ricercato per semplificare la quotidianità in cucina e dare stile agli ambienti domestici
Harmonia: una capsule firmata Guzzini dedicata al Natale
È indubbio che il Natale resta il re delle feste: dagli addobbi alle luci, dai menù alla mise en place tutto deve essere evocativo, capace di creare l’atmosfera calda e gioiosa di una celebrazione così importante. E anche se i gusi e le mode cambiano ci sono dei must che non conoscono il passare del tempo come ad esempio le cromie: il verde bosco e il rosso brillante sono sicuramente tra queste.
Ed è a questi due colori che si ispira la nuova collezione Harmonia, una linea dedicata alla tavola natalizia, con decori che ricordano degli allegri festoni: segni grafici tondi, pieni che vestono tutti gli items della collezione restituendo la gioiosità e la solennità dei giorni di festa.
Harmonia è composta da un set 6 posti tavola (piatto piano, fondo e frutta) in porcellana con decori sotto smalto resistenti ai graffi e al lavaggio in lavastoviglie. Il disegno che si sviluppa sui bordi dona movimento ai piatti e restituisce un effetto elegante e piacevolmente retrò.
Tutto il resto della collezione è in melamina, un materiale resistente, duraturo e capace di conferire grande luminosità ai colori. A differenza dei piatti, tutti gli altri items della collezione, hanno bordi smerlati che riportano alle porcellane antiche delle tavole aristocratiche.
Harmonia comprende: 2 misure di bowl una da 30 cm ideale per insalate ma anche per servire primi pia in brodo o gustose paste e una da 22 cm che può essere usata anche per sfiziosi aperitivi.
E in tema di aperitivi Harmonia propone anche un’elegante anti pastiera a quattro scomparti perfetti a per contenere verdurine sott’olio e sott’aceto , olive o piccoli finger food. Oltre alle bowl e all’anti pastiera, Harmonia presenta anche una serie di vassoi: un vassoio ovale grande 51 cm e uno più piccolo 36 cm per servire contorni o antipasti. A seguire un vassoio a servire grande rotondo 45 cm, uno piccolo rettangovale e uno rettangolare a due manici. Infine, una risottiera dalla tipica forma ovale e dai bordi al proprio per contenere adeguatamente il riso ma anche altri primi piatti o secondi ricchi di intingolo. È evidente che Harmonia è una linea completa che presenta items adatti ad ogni necessità di mise en place e di servizio. E in quest’ottica non potevano mancare articoli dedicati ai dolci che durante le feste non devono mai mancare. E allora, ecco l’alzata con campana e la tortiera con campana. Entrambe hanno un bordo rialzato per contenere al meglio torte ma anche pasticceria di vario genere o panettoni. L’alzata presenta delle decorazioni sia all’interno del piatto sia sul gambo che ha dimensioni importanti e regala quell’elegante imponenza che un prodotto come questo deve avere. La campana e il pomello sono in cristallo acrilico trasparente. E per finire due posate insalata versatili e abbinabili a tutti i pezzi a servire della collezione.
Ma non è tutto. Harmonia si completa con un packaging davvero prestigioso: una scatola con coperchio che riprende il decoro della collezione. Questa collezione, che sarà disponibile nei punti vendita a partire da ne settembre, incarna perfettamente l’idea regalo ideale per tutti coloro che amano abbellire le proprie tavole delle feste.
Per completare la mise en place ecco le tovaglie e Flower nella versione natalizia in rosso e verde con bordo con cuciture in rilievo che impreziosiscono e aumentano il valore percepito di queste pratiche, versatili e facili da pulire tovagliette.
Bilancia da cucina digitale: precisa, funzionale e con un tocco di glamour!
Design minimale ed elegante per le nuove bilance elettroniche Guzzini, pensate per chi cerca precisione e stile in cucina. Due oggetti belli da esporre sul top cucina ma anche appendibili grazie alla fessura posta sul retro.
Tante le funzionalità di queste bilance:
- Superficie in vetro temperato decorativo: resistente, igienico e facile da pulire
- Funzione tara per pesate progressive
- Unità di misura multiple: g, lb, oz, ml
- Sensore di temperatura ambientale: si accende automaticamente mostrando la temperatura esterna
- Portata massima 5 kg
- Indicatore batterie scariche
- Spegnimento automatico
Queste due bilance sono compatte e moderne, perfette per spazi ridotti e con tutta la funzionalità e il design tipici delle proposte Guzzini. Due le versioni presentate: una bilancia tonda che riprende la grafica della collezione Harmonia in quattro diversi colori: blu navy, rosso brillante, verde bosco e giallo oro; una bilancia quadrata con il logo Guzzini come elemento decorativo, un mood che strizza l’occhio al mondo del fashion che ben si adatta anche a questa new entry del catalogo disponibile nelle nuances blu aria, verde avocado, rosso malva e argilla.
Novità COOK&COLOR: lo strumento di cottura giusto per ogni piatto
Vi ricordate di COOK&COLOR, la collezione di pentole e padelle firmata Spalvieri & Del Ciotto? Quell’ampia gamma di items capaci di portare il colore e la qualità Made in Italy in ogni cucina, con un occhio attento alla sostenibilità? A seguire un sunto delle caratteristiche principali di questa bella e funzionale collezione:
- Materiali di eccellenza: corpo in alluminio riciclato per una distribuzione uniforme del calore e alte performance energetiche
- Rivestimento Natural Plus: superficie antiaderente ruvida, senza PFAS, nickel e metalli pesanti, resistente ai graffi e certificata
- Compatibilità totale: fondo in acciaio adatto a tutte le fonti di calore compresa l’induzione.
- Design colorato e ergonomico: manici soft-touch, impugnatura salda e piacevole al tatto.
- Tanto colore: rosso mattone, crema, blu navy, verde avocado e total blackAlla gamma composta da padelle da 16, 20, 24, 28, 32 cm, casseruole da 20 e 24 cm e coperchi in vetro si aggiunge una crepiere che coniuga estetica contemporanea e praticità. Il suo bordo asimmetrico e basso permette di girare crepe, pancake o frittate facilmente con una spatola. Con un diametro Ø di cm.28, questa novità è in alluminio antiaderente con rivestimento 100% PFAS FREE, ruvido al tatto, con manico soft-touch ergonomico ed è disponibile nella versione nero, blu navy e rosso mattone.Un arcobaleno di tonalità per cucinare sfiziosi dolci e piatti leggeri e salutari. Con la crepiere Guzzini arricchisce le sue referenze in tema di strumenti di cottura speciali dedicati alla preparazione di piatti originali e gustosi.
Bistecchiera con manico pieghevole e Teglie da forno annidabili Cook&Special
Massima versatilità e prestazioni elevate per la nuova bistecchiera Guzzini, disponibile in tre formati: una rettangolare da 34×24 cm e due quadrate da 24×24 cm e 28×28 cm. Realizzata in alluminio pressofuso presenta corpi ad alto spessore durevoli e capaci di garantire una cottura uniforme. Il rivestimento antiaderente è in PFLUONTM di COOKMARKTM (PTFE premium) e il fondo in acciaio è compatibile con tutti i piani di cottura, inclusa l’induzione.
Due le particolarità che rendono queste bistecchiere davvero premium: il manico pieghevole con presa soft- touch: salva spazio, sicuro e pratico e i beccucci laterali versafacile per facilitare il travaso di sughi o fondi di cottura.
A queste tre bistecchiere si aggiungono tre teglie da forno rettangolari dal design annidabile, disponibile in tre formati (25×20 cm, 30×22 cm e 35×24 cm), che consente di ottimizzare lo spazio in cucina. Ideali per la preparazione di primi piatti come lasagne, pasta-pasticciata, timballi ma anche per secondi come arrosti, pesce e verdure al forno o dolci. Un solo strumento per poter cucinare tanti piatti diversi. Le teglie, dotate di maniglie integrate dalla presa sicura, sono realizzate in alluminio pressofuso con alti spessori che garantiscono la durabilità e la diffusione uniforme del calore e, di conseguenza, una perfetta cottura dei cibi.
Il rivestimento antiaderente è il PFLUONTM di COOKMARKTM (PTFE premium) dall’elevata resistenza e dall’ottima antiaderenza. Le teglie nascono per la cottura in forno ma sono utilizzabili anche su piani di cottura a gas, vetroceramica, alogeni ed elettrici tradizionali.
Arrivano i nuovi barattoli in vetro borosilicato Fresh&Style: funzionalità e design in cucina
Guzzini amplia la sua gamma di soluzioni per la conservazione alimentare con la nuova linea di barattoli in vetro borosilicato di alta qualità Fresh&Style, progettati per unire bellezza, leggerezza, trasparenza, salvafreschezza, resistenza e rispetto per l’ambiente
Realizzati in vetro borosilicato, noto per la sua elevata resistenza termica e meccanica, i nuovi barattoli Guzzini offrono una soluzione igienica e duratura per conservare alimenti solidi e secchi. Il vetro è ultraleggero, completamente trasparente e non assorbe odori né sapori. Ogni barattolo è dotato di guarnizione salvafreschezza, studiata per assicurare una chiusura ermetica ed evitare il passaggio di aria e umidità, mantenendo così gli alimenti fragranti più a lungo. I coperchi, ergonomici e facili da aprire, sono realizzati al 60% con acrilico di origine biologica, derivato da fonti rinnovabili, confermando l’impegno di Guzzini verso materiali sostenibili e processi produttivi responsabili. Inoltre, il loro design è elegante e raffinato e aggiunge valore ai barattoli che sono proposti in quattro varianti cromatiche dal gusto naturale e moderno: nero, argilla, verde avocado e blu aria. La collezione è composta da otto barattoli di diverse dimensioni e in due forme, quadrata e rettangolare: nella versione quadrata troviamo barattoli da 650, 1000, 1400 e 2200 ml e in quella rettangolare 600, 1000, 1300 e 2100 ml.
Con questa nuova linea, Guzzini conferma ancora una volta la sua vocazione: coniugare design, innovazione e responsabilità ambientale per offrire soluzioni belle, utili e sostenibili nella vita quotidiana.