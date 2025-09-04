Guzzini presenta le novità della stagione autunnale

Harmonia: una capsule firmata Guzzini dedicata al Natale

È indubbio che il Natale resta il re delle feste: dagli addobbi alle luci, dai menù alla mise en place tutto deve essere evocativo, capace di creare l’atmosfera calda e gioiosa di una celebrazione così importante. E anche se i gusi e le mode cambiano ci sono dei must che non conoscono il passare del tempo come ad esempio le cromie: il verde bosco e il rosso brillante sono sicuramente tra queste.

Ed è a questi due colori che si ispira la nuova collezione Harmonia, una linea dedicata alla tavola natalizia, con decori che ricordano degli allegri festoni: segni grafici tondi, pieni che vestono tutti gli items della collezione restituendo la gioiosità e la solennità dei giorni di festa.

Harmonia è composta da un set 6 posti tavola (piatto piano, fondo e frutta) in porcellana con decori sotto smalto resistenti ai graffi e al lavaggio in lavastoviglie. Il disegno che si sviluppa sui bordi dona movimento ai piatti e restituisce un effetto elegante e piacevolmente retrò.

Tutto il resto della collezione è in melamina, un materiale resistente, duraturo e capace di conferire grande luminosità ai colori. A differenza dei piatti, tutti gli altri items della collezione, hanno bordi smerlati che riportano alle porcellane antiche delle tavole aristocratiche.

Harmonia comprende: 2 misure di bowl una da 30 cm ideale per insalate ma anche per servire primi pia in brodo o gustose paste e una da 22 cm che può essere usata anche per sfiziosi aperitivi.

E in tema di aperitivi Harmonia propone anche un’elegante anti pastiera a quattro scomparti perfetti a per contenere verdurine sott’olio e sott’aceto , olive o piccoli finger food. Oltre alle bowl e all’anti pastiera, Harmonia presenta anche una serie di vassoi: un vassoio ovale grande 51 cm e uno più piccolo 36 cm per servire contorni o antipasti. A seguire un vassoio a servire grande rotondo 45 cm, uno piccolo rettangovale e uno rettangolare a due manici. Infine, una risottiera dalla tipica forma ovale e dai bordi al proprio per contenere adeguatamente il riso ma anche altri primi piatti o secondi ricchi di intingolo. È evidente che Harmonia è una linea completa che presenta items adatti ad ogni necessità di mise en place e di servizio. E in quest’ottica non potevano mancare articoli dedicati ai dolci che durante le feste non devono mai mancare. E allora, ecco l’alzata con campana e la tortiera con campana. Entrambe hanno un bordo rialzato per contenere al meglio torte ma anche pasticceria di vario genere o panettoni. L’alzata presenta delle decorazioni sia all’interno del piatto sia sul gambo che ha dimensioni importanti e regala quell’elegante imponenza che un prodotto come questo deve avere. La campana e il pomello sono in cristallo acrilico trasparente. E per finire due posate insalata versatili e abbinabili a tutti i pezzi a servire della collezione.