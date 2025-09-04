Giovani e Intelligenza artificiale: il nuovo rapporto dell’Osservatorio Jobiri

L’Osservatorio Jobiri “I.A. e giovani: sfide e opportunità per chi guida la Gen Z verso il lavoro” fotografa come l’intelligenza artificiale stia cambiando il modo in cui i giovani italiani studiano, cercano lavoro e immaginano il proprio futuro. Attraverso l’analisi di 1.015 giovani tra i 19 e i 27 anni, emergono dati sorprendenti che raccontano entusiasmo, paure e differenze profonde tra territori e percorsi formativi.