“1522, l’assedio di Rodi” stasera su Rai Storia per “5000 anni e +”

Per raccontare l’assedio di Rodi del 1522 Giorgio Zanchini incontra il professor Tommaso di Carpegna Falconieri a “5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità” su Rai Storia
Giugno 1522. La flotta dell’Impero Ottomano, una delle maggiori potenze militari ed economiche del mondo, attacca l’isola di Rodi, estremo avamposto della cristianità in oriente. La superiorità numerica degli ottomani è schiacciante, ma la fortezza di Rodi è considerata inespugnabile. I difensori dell’isola, i Cavalieri Ospitalieri, si preparano a resistere.
Comincia così un lunghissimo assedio, durante il quale i contendenti introdurranno le più moderne tecniche militari del tempo. Per raccontare l’assedio di Rodi del 1522 Giorgio Zanchini incontra il professor Tommaso di Carpegna Falconieri a “5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità”, in onda giovedì 4 settembre alle 21.10 su Rai Storia.