Us Open: spettatore prova a rubare dentro al borsone di Sinner

Follia agli Us Open: un tifoso prova a “scippare” Sinner. La febbre da gadget ormai non conosce limiti: a New York i tifosi più accaniti non hanno paura di nulla

La febbre del gadget agli Us Open ha appena infranto un nuovo record: un fan ha provato a “borseggiare” Kannik Sinner mentre il numero uno del mondo sfilava in campo, davanti a tutti. Una scena surreale ripresa ovviamente da un altro fan e diventata viralissima.

Sinner, dopo aver passeggiato sul povero Bublik, si è fermato a bordo campo per regalare il suo asciugamani a un tifoso. Mentre era distratto, un altro si è sporto e ha cercato di aprire la sua borsa e frugarci dentro alla ricerca di chissà cosa. La sicurezza è ovviamente intervenuta.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)