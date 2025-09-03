Us Open, Sinner sfida Musetti: dove e quando vedere il match in chiaro

Us Open, Sinner contro Musetti: dove e quando vedere il match, anche in chiaro. I due azzurri si sfideranno ai quarti in un derby tutto italiano

Il momento tanto atteso sta per arrivare. Agli Us Open sarà derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Entrambi arrivano dopo due vittorie travolgenti in tre set. Il primo battendo Aleksandr Bublik. Il secondo Jaume Munar.

Sinner e Musetti si sfideranno ai quarti di finale dello slam americano questa notte, tra il 3 e il 4 settembre alle 2.10. Gli appassionati dovranno, quindi, fare le ore piccole per assistere – come scrive Federtennis su X – al “primo derby azzurro nei quarti di uno Slam nella storia del tennis maschile italiano”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta, in chiaro, su SuperTennis Tv, canale 64 del digitale terrestre e canale 212 via satellite. Lo si potrà seguire anch su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

