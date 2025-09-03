Truffata da un falso Damiano David: a una 45enne sottratti 15mila euro

Truffata da un falso Damiano David, 45enne derubata di 15mila euro: la donna scambiava messaggi, prima su Facebook e poi su Telegram, con un profilo fake

Una favola che si è poi rivelata un incubo. Una 45enne francese è stata truffata online da una persona che credeva essere Damiano David, il frontman dei Måneskin. È Le Parisien a raccontare l’inganno che l’ha tenuta sotto scacco per alcuni mesi, svuotandole il conto e concludendosi con un’estorsione di 15mila. “Mi vergogno così tanto, mi sento un’idiota”, ha raccontato la donna al quotidiano.

COME È AVVENUTO IL CONTATTO CON IL FALSO DAMIANO

Il contatto è avvenuto su Facebook, dove la 45enne cercava un biglietto per il concerto dell’artista da regalarsi per il suo compleanno. Sulla piattaforma ha trovato il profilo, poi rivelatosi falso. Così è avvenuto il primo contatto, a cui è seguito un costante scambio di messaggi. Chat che, successivamente, si è trasferita su Telegram, piattaforma di messaggistica criptata. Il falso Damiano ha, così, pian piano, conquistato la fiducia della donna, promettendole biglietti gratis per i concerti, pass esclusivi e incontri privati. “Essendo discreta e gentile di natura, mi lascio facilmente ingannare”, ha spiegato ancora la vittima della truffa che sta scrivendo un romanzo con protagonista proprio Damiano David.

LA FINTA ASSISTENTE E LE RICHIESTE ECONOMICHE

A rinforzare l’idea che la donna stesse messaggiando con il cantautore romano è stato l’ingresso nella truffa di una complice che, su Whatsapp, si è finta l’assistente del 26enne. La truffatrice ha offerto alla vittima un abbonamento vip a vita per i concerti di Damiano con inviti prioritari, a fronte del pagamento di 1.000 euro per accedere a un gruppo riservato. Le richieste economiche sono via via aumentate. Tra le spese quella per una serata esclusiva in un castello con sessione di registrazione in studio al costo di 3.000 euro. Si parla di un ulteriore versamento di 2.100 dollari per recuperare fondi da una banca segreta.

LA SCOPERTA DELLA TRUFFA

Episodi che hanno fatto nascere subito il dubbio nella sorella della 45enne che le ha aperto gli occhi su quanto stava vivendo, spingendola a denunciare alle autorità competenti. Difficile dire se riuscirà a recuperare quanto perduto. Ora la donna spera solo che il vero Damiano “prenda coscienza un giorno di questo fenomeno e si impegni pubblicamente per mettere in guardia i suoi fan”.

