The Communications Collective Italia gestirà la comunicazione di Speronari Suites

The Communications Collective Italia acquisisce la Comunicazione e Press Office di Speronari Suites nel cuore di Milano, a pochi passi da Piazza del Duomo

Nel cuore di Milano, nelle eclettiche vie centrali, tra le boutique degli indirizzi più alla moda, le antiche attività artigiane e botteghe d’arte, gli spazi espositivi dal respiro internazionale e i locali d’eccezione, le Speronari Suites trovano la loro localizzazione perfetta nel reticolo del centro storico e rappresentano in città l’evoluzione dell’ospitalità.

Le Suites si caratterizzano per il loro glamour garbato e razionale nella scelta degli arredi, dove tutti gli elementi sono stati selezionati o disegnati appositamente e sono impreziositi da pezzi di ispirati designer – come Tom Dixon, Dedar, Zava – che interpretano alla perfezione la filosofia della location.

Immancabili la Sauna “SoulSauna” by Starpool e la sala attrezzi con macchinari Technogym, oltre al servizio Portineria attivo 24 ore su 24.

E per permettere agli ospiti di vivere facilmente il vibrante panorama milanese, all’interno dello stesso edificio si trova il Ristorante “El Porteno Gourmet” – aperto anche agli ospiti esterni – con la sua cucina di alto livello dedicata alle specialità Argentine.