Stasera su Rai Storia “Illuminate” presenta Wanda Ferragamo

Anna Valle interpreta Wanda Ferragamo nel docufilm che porta sul piccolo schermo il talento di un’eccezionale imprenditrice in “Illuminate”, la docuserie prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura che racconta le storie delle grandi del Novecento, in onda mercoledì 3 settembre alle 21.10 su Rai Storia. Il docufilm ripercorre la storia straordinaria di Wanda Ferragamo, una delle prime imprenditrici della moda italiana. Moglie di Salvatore, lo stilista di calzature famoso tra le star di Hollywood, e madre di sei figli, Wanda vede la sua vita cambiare quando negli anni ‘60 suo marito muore.

È in questo momento che decide di prendere in mano le redini dell’azienda diventando in pochi decenni responsabile di uno dei più importanti brand al mondo, non solo per le calzature, ma anche per il prêt-à-porter uomo e donna. Il racconto prende il via proprio nel delicato momento che segue la morte di Salvatore, quando Wanda, a trentanove anni e senza alcun titolo in management aziendale, deve scegliere tra vendere l’azienda o assumerne la direzione. In una struttura narrativa che si snoda avanti e indietro nel tempo, Anna Valle si fa interprete della signora Ferragamo attraverso lettere e appunti scritti a figli e nipoti sparsi nel mondo, raccolti in seguito dalla nipote Ginevra Visconti nella biografia “Nel libro rosso di Tà. La vita di Wanda Ferragamo”.

Parallelamente alle sequenze di fiction, il racconto si arricchisce di materiali di archivio, filmati di famiglia e istituzionali, e dei contributi di alcuni testimoni, tra cui Carlo Conti, la figlia Giovanna Gentile Ferragamo, i nipoti Ginevra Visconti e Diego di San Giuliano, la direttrice del museo e della Fondazione Ferragamo Stefania Ricci, la giornalista e critica di moda Mariella Milani e lo storico maggiordomo Silvano.