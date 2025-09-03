Stasera su Rai 5 “Noos – Viaggi nella natura” con “Serengeti – Invasion”

Continua il racconto di Alberto Angela a “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 3 settembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5

I luoghi più affascinanti della Terra, tra oasi incontaminate, bellezze naturali e piccole storie poco conosciute. Continua il racconto di Alberto Angela a “Noos – Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 3 settembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5.

In questo episodio, l’emozionante attesa dell’annuale Grande Migrazione viene avvertita da tutte le famiglie del Serengeti, e tutti aspettano con ansia l’arrivo delle mandrie di erbivori. La fame inizia a mordere mentre il cibo diventa sempre più scarso per i predatori. Ma la vita continua, con Kali la leonessa e sua sorella che affidano i cuccioli alle cure del loro maschio, Sefu, con risultati quasi disastrosi. Bakari il babbuino è scioccato dopo che un viaggio attraverso il fiume per rubare uova di coccodrillo rischia di finire in tragedia per la sua nuova femmina, Cheka, e il cucciolo adottato. Poi la sua rivalità con il capo del branco metterà lui e il cucciolo di nuovo in pericolo.

Una famiglia di licaoni si trasferisce nel Serengeti, guidata dal maschio Jasari. Con una numerosa cucciolata, Jasari è pronto ad approfittare dell’imminente abbondanza, ma fino all’arrivo delle mandrie in migrazione, qui si lotta per sopravvivere. Shani, una zebra femmina, sta guidando la sua famiglia nella grande migrazione. È costretta a fermarsi temporaneamente per dare alla luce il suo puledro, ma non appena il piccolo può correre, ripartono tutti verso il grande fiume. Quando le mandrie arrivano finalmente al fiume, lo trovano brulicante di coccodrilli, e mamma zebra deve decidere come e quando portare il suo puledro appena nato oltre l’acqua e le insidie. In agguato, c’è una femmina di coccodrillo, determinata a saziare la sua fame, dopo aver visto schiudere le sue uova. Con la Grande Migrazione in pieno svolgimento, ci sono vincitori e vinti da entrambe le parti. È uno spettacolo maestoso, che fa parte dei cicli stagionali che governano tutta la vita nel Serengeti.