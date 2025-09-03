Stasera su Rai 3 “Ricomincio da tre” in versione restaurata: la trama

“Ricomincio da tre” (1981), opera prima di Massimo Troisi come regista e attore protagonista, proposta in versione restaurata mercoledì 3 settembre alle 21.20 su Rai 3

Un film che ha segnato la storia del cinema italiano. È “Ricomincio da tre” (1981), opera prima di Massimo Troisi come regista e attore protagonista, proposta in versione restaurata mercoledì 3 settembre alle 21.20 su Rai 3. Attraverso il ritratto della vita di un giovane napoletano intrappolato tra tradizioni familiari e desiderio di un cambiamento radicale, la commedia ha reinventato l’immagine che riguarda la città partenopea.

Ambientato a San Giorgio a Cremano, nei pressi di Napoli, e poi a Firenze, il film racconta la storia di Gaetano, un ragazzo timido e gentile che lascia la sua tranquilla, ma soffocante vita di provincia per trasferirsi nella città toscana, alla ricerca di nuove opportunità di vita. Nel suo viaggio Gaetano incontra persone particolari e vive situazioni comiche, ma anche toccanti, tra cui l’incontro con una donna emancipata, Marta, che diventerà il fulcro emotivo della vicenda.