Scuola: ecco le date di inizio regione per regione

Scuola, si torna in classe: ecco le date di inizio regione per regione con il calendario del rientro per l’anno 2025/2026

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della scuola. Il ritorno tra i banchi, comunque, non è uguale per tutte le regioni, perché ognuna stabilisce autonomamente il proprio calendario. L’anno 2025/2026 in Italia scatterà ufficialmente tra l’8 e il 16 settembre. La maggior parte delle regioni inizierà le lezioni il 15 settembre.

Ecco quindi una tabella dettagliata su quando riapriranno le scuole:

8 settembre: Provincia Autonoma di Bolzano;

Provincia Autonoma di Bolzano; 10 settembre: Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto;

Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto; 11 settembre: Friuli-Venezia Giulia;

Friuli-Venezia Giulia; 12 settembre: Lombardia;

Lombardia; 15 settembre: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria;

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria; 16 settembre: Calabria, Puglia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)