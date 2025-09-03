Scuola: ecco le date di inizio regione per regione

Scuola, si torna in classe: ecco le date di inizio regione per regione con il calendario del rientro per l’anno 2025/2026
Mancano ormai pochi giorni all’inizio della scuola. Il ritorno tra i banchi, comunque, non è uguale per tutte le regioni, perché ognuna stabilisce autonomamente il proprio calendario. L’anno 2025/2026 in Italia scatterà ufficialmente tra l’8 e il 16 settembre. La maggior parte delle regioni inizierà le lezioni il 15 settembre.
Ecco quindi una tabella dettagliata su quando riapriranno le scuole:
- 8 settembre: Provincia Autonoma di Bolzano;
- 10 settembre: Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto;
- 11 settembre: Friuli-Venezia Giulia;
- 12 settembre: Lombardia;
- 15 settembre: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria;
- 16 settembre: Calabria, Puglia.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)