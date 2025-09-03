Salani pubblica “Contare le stelle” di David Almond

Attraverso episodi di vita quotidiana, Almond dipinge un ritratto vibrante e sfaccettato del passaggio all’età adulta, illuminato da momenti di pura meraviglia e scoperta personale

Un viaggio emotivo e narrativo attraverso l’infanzia di David Almond nel nord dell’Inghilterra, terreno fertile per storie che esplorano con intensità e tenerezza temi come gioia, oscurità, amore, morte e identità. Questa raccolta di racconti semi-autobiografici rivela l’ambiente religioso e bigotto della sua crescita, i legami familiari profondi e complessi, e l’influenza di queste esperienze sulle sue opere future. Età di lettura: 10 anni.