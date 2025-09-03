Putin provoca Zelensky: “Lasciatelo venire a Mosca e lo incontrerò”

Putin provoca: “Lasciate venire Zelensky a Mosca e lo incontrerò. Ma ha senso? Ormai è a fine mandato. Non mi sono mai rifiutato. In Ucraina avanziamo su tutti i fronti”

“Non ho mai escluso la possibilità di incontrarlo. Ma ha senso incontrarlo?”. E così Vladimir Putin “invita” Zelensky a casa sua, a Mosca. “A Trump ho detto di sì, che era possibile, lasciatelo venire a Mosca, e l’incontro avrà luogo. Ma deve essere ben preparato”. Una provocazione in pieno stile Putin, evidentemente di buon umore per il rinnovato feeling con Cina e India.

Putin infatti, in conferenza stampa, rende palese il bluff: considera Zelensky a “mandato scaduto e senza che vi sia alcuna possibilità di prorogarlo”: “Ha quindi senso incontrare l’attuale amministrazione? Potremmo farlo; non mi sono mai rifiutato di farlo se questo portasse a qualche risultato positivo”.

Sulla guerra poi, la grammatica è la solita: il rimpiattino. “Credo che se c’è buon senso, allora è possibile concordare un’opzione accettabile o un modo accettabile per porre fine a questo conflitto”. Gli Usa “hanno la volontà e il desiderio di trovare una soluzione. Penso che ci sia una luce alla fine del tunnel. Vedremo. Altrimenti saremo costretti a risolvere tutti i nostri obiettivi oggettivi attraverso mezzi militari“.

Putin ha anche affermato che le forze russe stanno avanzando su tutti i fronti in Ucraina e che, a suo avviso, l’Ucraina non è più in grado di condurre un’offensiva su larga scala a causa dei mezzi limitati.

