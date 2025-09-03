Naviera Armas sigla accordi vincolanti per la cessione di gran parte delle sue attività

In un’operazione strategica che segna la fine di un’era per Naviera Armas Trasmediterránea, la holding Bahía de las Isletas S.L. ha firmato accordi vincolanti per la cessione di gran parte delle sue attività

Il gruppo spagnolo Baleària Eurolíneas Marítimas acquisirà rotte, asset, infrastrutture portuali, uffici, concessioni e servizi nelle Isole Canarie, nella Penisola, in Algeria e nel Mar di Alborán, che coinvolgono circa 1.500 dipendenti tra terra e flotta. Inoltre i terminal portuali e concessioni in porti chiave (Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Cadice, Melilla, Motril, Almería, tra gli altri).

Questa acquisizione rafforza notevolmente Baleària, permettendole di consolidare la leadership nel trasporto marittimo tra la Penisola, le Isole e il Nord Africa.

In un’operazione indipendente da quelle sopra, Naviera Armas ha concordato la cessione del fast ferry “Ciudad de Ceuta” a Liberty Lines, leader degli aliscafi nell’area del Mediterraneo. Le caratteristiche tecniche del Ciudad de Ceuta: Catamarano veloce di 6.554 tonnellate lorde; Capacità: 900 passeggeri e 267 veicoli; Lunghezza: 97,22 m, pescaggio: 3,42 m. In precedenza, il catamarano era transitato brevemente nella flotta di Liberty Lines, prima di approdare definitivamente alla compagnia italiana.