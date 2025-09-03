Morto Emilio Fede: il video di quando Fede apprese della morte di Berlusconi torna virale

Morto Emilio Fede: tra i video più rilanciati sul web c’è quello in cui l’ex direttore del Tg4 apprese al telefono la notizia della scomparsa di Berlusconi
Dopo la scomparsa di Emilio Fede, in rete stanno riemergendo video e ricordi della sua lunga carriera. Tra i più rilanciati c’è il filmato in cui l’ex direttore del Tg4, collegato in diretta sui social, apprese al telefono la notizia della morte di Silvio Berlusconi.
Il collaboratore gli chiese: “Direttore, ma ha letto sul Corriere della Sera? Il Presidente non c’è più». Dopo un momento di incredulità, Fede si lasciò andare: «Porca miseria… scopare un uomo straordinario. Mi rimane quel pizzicorino dentro che mi fa pensare c’è il miracolo. Lui lo merita il miracolo”.
Quelle parole, pronunciate a caldo, sono tornate virali in queste ore come simbolo del legame personale e professionale che unì Fede a Berlusconi per oltre vent’anni.
