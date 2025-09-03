In Turchia sussidiaria di Nassco ha ricevuto un nuovo bacino di carenaggio galleggiante

Secondo il comunicato stampa dell’azienda, General Dynamics NASSCO, una sussidiaria di General Dynamics, ha ricevuto un nuovo bacino di carenaggio galleggiante

Secondo il comunicato stampa dell’azienda, General Dynamics NASSCO, una sussidiaria di General Dynamics, ha ricevuto un nuovo bacino di carenaggio galleggiante per supportare progetti di manutenzione e riparazione.

Il bacino di carenaggio misura 250 metri di lunghezza, 54 metri di larghezza e 21 metri di altezza. È stato costruito da Gemak a Yalova, in Turchia, e trasportato per oltre 21.000 chilometri nautici fino agli Stati Uniti a bordo della BOKA Vanguard, una nave semisommergibile per carichi pesanti.

Il trasporto è stato gestito da Kuehne+Nagel, che ha organizzato il passaggio del bacino di carenaggio attraverso gli oceani Atlantico e Pacifico.

A causa delle sue dimensioni, la BOKA Vanguard non riuscì ad attraversare il Canale di Panama, rendendo necessario un percorso attorno a Capo Horn. Le condizioni meteorologiche durante il viaggio includevano tempeste con onde alte fino a 20 metri.

Secondo la NASSCO, la nuova struttura sostituisce il bacino di carenaggio Builder, in funzione da 40 anni. Con una capacità di sollevamento di 35.000 tonnellate, consente la riparazione di qualsiasi nave della Marina statunitense, ad eccezione delle portaerei di classe Nimitz.

NASSCO ha dichiarato che il nuovo bacino di carenaggio include gru a parete completamente elettriche, illuminazione a LED in tutti gli ambienti e un rivestimento dello scafo privo di rame. Queste caratteristiche mirano a rendere la struttura più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

National Steel and Shipbuilding Company (NASSCO) è una consociata interamente controllata da General Dynamics, con sede in California, il cui cantiere navale principale si trova a San Diego. Si occupa della progettazione, costruzione e riparazione di navi commerciali e militari, nell’ambito di contratti con clienti governativi e del settore privato.