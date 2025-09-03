Il film “The Reef: Intrappolate” oggi su Rai 4: la trama

La trama di “The Reef: Intrappolate”, proposto mercoledì 3 settembre alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “Thriller sotto l’acqua”

Traumatizzata dalla morte della sorella, Nic decide di lasciarsi il passato alle spalle accettando l’invito delle sue amiche a passare alcuni giorni in mare per escursioni in kayak e immersioni. Il clima armonioso e spensierato tra le giovani viene interrotto dalla comparsa di un enorme squalo bianco che prima le circonda e poi attacca le loro leggere e instabili imbarcazioni. Inizia così una lunga lotta per la sopravvivenza.

È la trama di “The Reef: Intrappolate”, proposto mercoledì 3 settembre alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “Thriller sotto l’acqua”. La regia è dell’australiano Andrew Traucki, un’istituzione nella realizzazione di survival-thriller, con predilezione per ambientazioni acquatiche. Nel cast Teressa Liane, Ann Truong, Saskia Archer, Kate Lister e Tim Ross.