Il film “Sommersby” in onda oggi su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie il film “Sommersby” conRichard Gere, Jodie Foster, Bill Pullman, James Earl Jones, Lanny Flaherty, William Windom, R. Lee Ermey: la trama

Tennessee, 1866. Dopo anni di guerra civile, Jack Sommersby fa ritorno a casa. Lo accolgono gli amici, i suoi servitori, la moglie Laurel e un figlio, Robin, che non ha conosciuto. Tutti però ricordavano un Jack diverso nel modo di fare e nonostante la grande somiglianza, il dubbio si insinua anche nella moglie: sarà lui veramente?

E’ la trama del film “Sommersby” in onda mercoledì 3 settembre 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Richard Gere, Jodie Foster, Bill Pullman, James Earl Jones, Lanny Flaherty, William Windom, R. Lee Ermey.