I Radiohead tornano sul palco con tappe in Italia: ecco dove e come acquistare i biglietti

I fan dei Radiohead si sono svegliati con una notizia che aspettavano da tempo: tornano sul palco con tappe in Italia: ecco dove e come acquistare i biglietti

I fan dei Radiohead si sono svegliati con una notizia che aspettavano da tempo. A otto anni dall’ultimo tour e a nove dall’ultimo disco, il gruppo sta per tornare con una serie di concerti in Europa, con date anche in Italia.

Sul sito della band di Oxford, wasteheadquarters.com, a quanto viene riferito online, è poi apparsa una pagina che elencava una serie di date e location per il prossimo autunno. È stata, però, cancellata in fretta e furia. Nel calendario emerso, i Radiohead avrebbero scelto Bologna per l’Italia: quattro i concerti fissati all’Unipol Arena dal 14 al 18 novembre. Tra le città che visiteranno anche Madrid, Londra, Copenaghen e Berlino.

L’ANNUNCIO UFFICIALE SUL SITO DEI RADIOHEAD

Il ritorno dal vivo dei Radiohead è stato confermato con un comunicato apparso sul sito ufficiale della band. “Dopo una pausa di sette anni – ha scritto Philip Selway – è stato bellissimo ritrovarsi, suonare di nuovo i nostri brani e riscoprire l’identità musicale che ci unisce. Questo ci ha fatto venire voglia di tornare sul palco, speriamo possiate raggiungerci a uno dei prossimi concerti”.

Il tour europeo si svolgerà tra novembre e dicembre 2025, con cinque città toccate dal calendario:

4, 5, 7, 8 novembre – Movistar Arena, Madrid

14, 15, 17, 18 novembre – Unipol Arena, Bologna

21, 22, 24, 25 novembre – The O2, Londra

1, 2, 4, 5 dicembre – Royal Arena, Copenaghen

8, 9, 11, 12 dicembre – Uber Arena, Berlino

Per accedere ai biglietti sarà necessario registrarsi preventivamente sul sito radiohead.com. La procedura di registrazione aprirà venerdì 5 settembre alle ore 11.00 (CEST) e si chiuderà domenica 7 settembre alle 23.00 (CEST). Solo dopo la registrazione sarà possibile acquistare i tagliandi, così da garantire un accesso diretto ai fan e ridurre il fenomeno del bagarinaggio online.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)